Fisco, prorogati a luglio i versamenti per i soggetti Isa

Per i professionisti e le imprese che esercitano attività economiche per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (Isa), i termini dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi, di Irap e Iva, in scadenza al 30 giugno 2023 sono prorogati al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione o entro il 31 luglio 2023, con una maggiorazione dello 0,40%.

E’ quanto prevede uno dei quattro emendamenti dei relatori al decreto sugli Enti pubblici appena depositati nelle Commissioni Bilancio e Affari Costituzionali della Camera.

Ieri il Ministero dell’Economia aveva preannunciato la norma.

ANSA