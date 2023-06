I GIORNALISTI DI TERRA DI BASILICATA INCONTRANO GLI ALUNNI DELL’ I.C. “EX CIRCOLO DIDATTICO”

Si è tenuto a Rionero in Vulture, presso l’Istituto Comprensivo “Ex Circolo Didattico”, un interessante appuntamento formativo, che ha riguardato un proficuo confronto tra i giornalisti di Terra di Basilicata e gli alunni della classe quinta elementare.

Il progetto, ottimamente strutturato, è stato realizzato grazie a un’idea della Dirigente Scolastica Tania Lacriola, e dei docenti, che, negli ultimi tempi, hanno deciso di avvicinare gradualmente i bambini all’affascinante mondo del giornalismo, e lo hanno fatto attraverso svariati progetti, tra cui un giornalino scolastico.

Durante il confronto in aula, tenutosi lo scorso 8 giugno, gli alunni hanno posto, con curiosità, svariate domande ai giornalisti, i quali hanno raccontato della loro spiccata passione verso l’ambito, le proprie esperienze, e hanno fatto in modo, tramite un gioco di interviste, di entrare nel vivo della professione.

“E’ stato per noi un grande piacere– ha dichiarato la docente Milena Varlotta- poter confrontarci, ad ampio spettro, con i giornalisti Nicola Melfi, direttore anche di Radio Senise Centrale, Dora Attubato e Carmen Piccirillo di Terra di Basilicata. Attraverso le loro parole, cariche di entusiasmo e di grande passione, sono riusciti a provocare ai nostri alunni una costruttiva riflessione sugli argomenti di attualità, ma soprattutto a far comprendere l’importanza di seguire le proprie passioni, per guardare al futuro con grande fiducia e ottimismo. Teniamo molto a far conoscere l’ambito del giornalismo ai nostri alunni, non a caso abbiamo dato vita a un giornalino scolastico, che è un importante strumento didattico, efficace e valido per motivarli e stimolarli alla scrittura. Le nuove tecnologie- ha aggiunto- ci offrono l’opportunità di rinnovare costantemente questa meravigliosa attività collettiva, incrementando l’aspetto cooperativo e comunicativo”.

Un’ottima iniziativa, dunque, che ha chiuso in bellezza l’anno scolastico, e ha confermato, ancora una volta, la grande capacità di innovazione della Dirigente e di tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo Ex Circolo Didattico: i nuovi programmi, per il prossimo anno scolastico, saranno sicuramente allettanti.