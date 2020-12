ARDSU, IN PAGAMENTO LE BORSE DI STUDIO 2020/2021

Con determina dirigenziale n. 111 del 9.12.2020 l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario ha disposto il mandato di pagamento per € 2.341.289,80 a favore di tutti gli studenti universitari vincitori della Borsa di Studio relativa all’anno accademico 2020-2021.

Lo rende noto il presidente dell’Ardsu Antonio Zottarelli precisando che pagamenti riguardano le Borse di Studio concernenti le graduatorie dell’anno accademico 2020/2021 per gli iscritti agli anni successivi al primo e il primo rateo per gli studenti iscritti al primo anno dell’anno accademico 2020/2021.

“L’attenzione mostrata dalla Regione Basilicata per l’istruzione superiore rivolta agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi – afferma Zottarelli -, è così resa concreta, in grado di assicurare il pagamento della borsa di studio al 100% a tutti gli studenti idonei.

Si evidenzia che la Regione Basilicata è tra le poche Regioni in Italia a garantire la borsa di studio (come sancito dall’art. 34 della Costituzione) a tutti gli studenti che ne facciano richiesta e siano in possesso dei titoli previsti dalla legge. L’occasione è gradita per augurare un proficuo anno accademico a tutti gli studenti”.