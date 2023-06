Musica e solidarietà con Fedez, torna Love Mi in Duomo Sul palco 29 artisti, da Achille Lauro a Tananai

Grazie ai 600mila euro raccolti lo scorso anno dalla Fondazione Fedez, il nuovo centro della onlus Come Together To Go (TOG) di via Livigno, a Milano, è quasi pronto per essere inaugurato.

E parte oggi la raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 (attivo fino al 2 luglio) per sostenere l’Associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera per garantire il diritto alla salute dei bambini.

Alle sue attività è dedicato il mega concerto Love Mi del 27 giugno in piazza Duomo, con un cast che farà impazzire i più giovani, ma non solo: 29 artisti più probabili sorprese e tante certezze, tra cui la diretta su Mediaset Infinity e Italia 1 e in simulcast su Radio 105, per mettere ancora più insieme musica e solidarietà.

“Lo spirito è lo stesso dello scorso anno, ci sono molteplici aspetti su cui è interessante mettere le mani – racconta Fedez, presentando il concerto da lui ideato – prima di tutto trovare uno scopo benefico su cui accendere i riflettori, come la fondazione Tog.

Non si tratta solo di raccogliere denari ma di far conoscere realtà importanti” come quella dell’associazione Andrea Tudisco, che ogni anno offre ospitalità nelle proprie strutture a più di 250 pazienti oncologici in età pediatrica e alle loro famiglie.

“È interessante lavorare a progetti pragmatici, questo – dice Federico, che ha visitato il centro romano intrattenendosi con i piccoli ospiti e le loro famiglie – è lo spirito che mi piace portare avanti, oltre a dare uno spazio ad artisti che altrimenti non si potrebbero esibire in piazza Duomo e farlo gratis, in una città che non sempre regala le cose”.

Ma che in questo caso è stata lieta di rinnovare il suo sostegno al progetto di Fedez, come sottolinea l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi, ricordando che piazza Duomo è stata concessa solo per i concerti di Radio Italia e della Filarmonica della Scala: “L’unione del carattere musicale ai temi della solidarietà – dice – ha convinto tutti noi”.

Accordo rinnovato anche con Mediaset: “Se siamo qui è perché lo scorso anno è andata molto bene – dice la direttrice di Italia 1 Laura Casarotto – è stato un successo clamoroso, con il 10% di ascolto che è il 20% di share tra i 15-25enni: un’intera generazione si è fatta coinvolgere e oltre 10 milioni di persone hanno guardato almeno un minuto”.

Il cast promette di bissare il successo dello scorso anno: insieme a Fedez, ci saranno Achille Lauro, Andrea Damante, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Gemitaiz, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks.

Organizzato da Doom Entertainment in collaborazione con il Comune di Milano e prodotto da Vivo Concerti, il live sarà presentato da Mariasole Pollio, Max Angioni con Gabriele Vagnato. Non sono esclusi ospiti non annunciati: “Potrebbe esserci una grande sorpresa, ma aspettatevi tutto e niente, in fondo – scherza Fedez – è gratis!”.

ANSA