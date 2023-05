Andrea Lucio Giulivi lancia il Bestseller “Vivere In Campagna”

Vivere in campagna senza il continuo stress della città è senza dubbio il desiderio di molti di noi. Non è un caso, infatti, che sempre più persone stanno riscoprendo la bellezza della natura, vedendo nella campagna non solo un semplice luogo in cui vivere, bensì uno spazio dove iniziare una nuova vita assieme alla propria famiglia.

Per tutti coloro che desiderano ritrovare la serenità in un ambiente sano e stimolante, esce oggi il libro di Andrea Lucio Giulivi “VIVERE IN CAMPAGNA. Come aumentare il proprio benessere e la propria felicità attraverso nuovi stili di vita acquistando la tua casa in campagna” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare la qualità della propria vita dal punto di vista psicofisico andando a vivere in campagna.

“Questo libro è un piccolo manuale volto a stimolare tutte quelle persone che desiderano andare a vivere in campagna ma non sanno come fare” afferma Andrea Lucio Giulivi, autore del libro. “

Nel libro viene trattato, in chiave moderna ed attuale, il motivo per cui vivere in un ambiente rurale è così importante per il benessere familiare e in che termini, la campagna di oggi, può essere vista come una grande opportunità anche dal punto di vista economico”.

Secondo l’autore, la vita in campagna non è più sinonimo di povertà e umiliazione, bensì di una ricchezza sempre più emergente che può ridare, a livello di benessere psicofisico, molto di ciò che abbiamo dimenticato nel tempo.

Negli ultimi anni, precisa l’autore, molti fenomeni socio-economici hanno accelerato ancor di più questo processo. Motivo per il quale, non è un caso che la comunità campestre diventi sempre più grande, anno dopo anno.

“Come dimostra il libro di Andrea Lucio Giulivi, sempre più persone stanno riscoprendo la bellezza della natura, vedendo nella campagna non solo un semplice luogo in cui vivere, bensì uno spazio dove iniziare una nuova vita assieme alla propria famiglia” incalza Giacomo Bruno, editore del libro.

“La cosa certa è che la meditazione, lo sport, il benessere, i colori, la natura, il silenzio e una vita più sana a dimensione d’uomo, nell’era digitale, possono essere una vera e propria opportunità di risveglio della propria anima e delle proprie potenzialità, oltre che un importante investimento economico”.

“Per la riuscita di un nuovo progetto sono abituato a rivolgermi ai migliori. A chi, in un determinato settore, ha già scalato la vetta. Bruno Editore, nel campo dell’editoria digitale, è senza dubbio il leader indiscusso” conclude l’autore. “Grazie al team di Giacomo Bruno, che mi ha supportato nel corso di tutto l’iter editoriale, ho avuto la possibilità di pubblicare questo libro e di comunicare il mio messaggio a milioni di persone”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/42YiANt

