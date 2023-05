Senise: FI chiede l’intervento dei vertici regionali di FdI dopo l’intervento di Petruccelli in consiglio comunale

“Ascoltare dichiarazioni inopportune e ingiustificate, accompagnate da accuse e illazioni del tutto gratuite, come quelle espresse nel Consiglio Comunale di Senise del 26 maggio scorso, dal consigliere di FdI Nicola Petruccelli nei confronti dell’ex assessore ed ex consigliere regionale Francesco Cupparo, fa male sia alle persone che alla politica.

Come sezione di FI Senise siamo sconcertati e delusi per un attacco che non trova alcuna spiegazione, considerando soprattutto che il consigliere Petruccelli, fino a poco tempo fa, era capogruppo di FI in Consiglio Comunale e godeva della piena fiducia del partito a tutti i livelli. Né ha contribuito in alcun modo a incrinare i rapporti e la considerazione nei suoi confronti il suo repentino e poco comprensibile passaggio nelle file di FdI, essendo noi rispettosi delle scelte personali di ciascuno. Tanto più in questo caso che il suo cambio di partito ha riguardato il passaggio a un partito di centrodestra, nostro alleato.

Lo stesso rispetto e la stessa considerazione per gli alleati, evidentemente, non ha avuto Petruccelli che, di fronte a una giunta e a un sindaco di centrosinistra, ha preferito sferrare un inutile quanto incomprensibile attacco a un esponente politico di un partito di centrodestra. Ma laddove non fosse arrivato lo spirito di coalizione ci saremmo augurati che arrivasse almeno il senso della ragione e della logica politico-istituzionale che invece, dobbiamo notare con rammarico, mancano completamente al consigliere Petruccelli.

L’ex assessore Cupparo, infatti, non ha e non ha avuto nel corso del suo duplice mandato assessorile alla Regione Basilicata, alcuna pertinenza con la questione legata al distretto sanitario del quale si stava animatamente discutendo in consiglio comunale. Ciononostante si è fatto in passato promotore di diverse iniziative istituzionali per la tutela della sanità sul territorio, compresa la questione della casa della salute di Senise. Ci sfuggono, francamente, le iniziative messe in campo da Petruccelli, da politico e da consigliere comunale, in favore del mantenimento dei livelli dei servizi sanitari in questa martoriata area. Ci sfuggono perché sono pari a zero!

Allo stesso modo ci sfugge il motivo per cui il neoconsigliere di FdI non abbia rivolto nessun appello, né intrapreso alcuna iniziativa, nei confronti dei due assessori del suo partito presenti in giunta regionale, né tantomeno al consigliere Rocco Leone, ex assessore alla sanità e oggi membro della IV Commissione Consiliare Regionale, quella appunto che si occupa di politiche sanitarie.

Ciò che non ci sfugge, invece, è l’assoluta mancanza da parte di Petruccelli della conoscenza minima dei corretti meccanismi della politica e del sano funzionamento degli organi sovrani delle istituzioni. È chiaro a chiunque che in un consiglio comunale, che tra l’altro aveva tutt’altri punti all’ordine del giorno, è istituzionalmente scorretto e politicamente sconveniente parlare di persone che non possono intervenire né di fendersi. Mancanza che, dobbiamo stigmatizzare, è stata propria anche della Presidenza del Consiglio Comunale che, nel rispetto delle stesse istituzioni comunali, avrebbe dovuto censurare il tentativo di gettare discredito e di fare illazioni nei confronti di una persona assente. Ma se possiamo capire l’inesperienza e la leggerezza del Presidente del Consiglio Comunale di Senise, non riusciamo proprio a comprendere l’attacco di una persona che ha ricoperto ruoli istituzionali, tra cui quello di sindaco, in quel caso vestendo i colori di FI.

Considerando tutto questo, come sezione di FI Senise, chiediamo alla locale sezione di FdI nonché al coordinatore regionale del partito, di intervenire nel merito della questione. Riteniamo che, alla vigilia di importanti appuntamenti elettorali, sia necessario ristabilire il rispetto e l’equilibrio tra forze alleate, che l’intervento di Petruccelli ha messo in discussione.”

È quanto comunica in una nota la sezione di Senise di FI.