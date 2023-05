LATRONICO: FONDI SVILUPPO E COESIONE PER BASILICATA “GREEN”

“Stamattina a Roma l’incontro con il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, ha sancito la prosecuzione di un rapporto proficuo tra il presidente Bardi e il governo nazionale. La capacità di migliorare la gestione delle politiche di sviluppo e coesione è una necessità per la nostra regione, soprattutto se immaginiamo la nuova programmazione in una logica integrata con il Pnrr. È importante questa collaborazione Basilicata-governo anche perché la nostra regione ha la caratteristica di avere una tradizionale vocazione “Green”, che è al centro della strategia del governo e della Commissione europea e quindi si tratta di una grande opportunità per la Basilicata, che nei prossimi anni vedrà l’impiego di centinaia di milioni di euro in politiche ambientali e progetti per migliorare la nostra resilienza ambientale, idrica e naturale. Con il presidente Bardi e il direttore della programmazione, Alfonso Morvillo, abbiamo delineato le criticità delle passate programmazioni e portato sul tavolo delle proposte concrete per avere finalmente una capacità di spesa adeguata alle risorse stanziate e una efficienza nella spesa, capace di dare ai cittadini i benefici tangibili attesi da troppo tempo. Se i cittadini non “vedono” come vengono spesi questi fondi, viene meno la fiducia verso le istituzioni territoriali, nazionali ed europee”.

Lo afferma in una nota l’assessore all’Ambiente ed energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.