Dissesto viadotto Fortunato S.S.653 Sinnica il sindaco di Senise Castronuovo scrive all’Assessore Merra

Carissima Assessore,Vi scrivo per segnalare ancora una volta che il fenomeno franoso di cui all’oggetto e le precipitazioni continue di questo mese,come temevo hanno riattivato il fronte di frana, giusta sollecitazione trasmessavi in data 03 maggio.

Da interlocuzione avuta con l’ingegnere Francesco Sabato dell’ANAS-Struttura territoriale Basilicata, mi ha riferito che la situazione è al limite della sicurezza stradale, con il pericolo di compromettere seriamente la stabilità del viadotto e di conseguenza il rischio serio di chiudere la strada.

La Sinnica è un’arteria vitale del nostro territorio per la movimentazione dei merci e persone e la sua chiusura arrecherebbe un notevole danno sociale ed economico, che in modo particolare,la nostra comunità non potrebbe sopportare nuovamente e credo nemmeno meritare, dopo quello che ha sofferto, appena pochi mesi fa con l’emergenza idrica.

Pertanto Vi invitoo a convocare con urgenza un tavolo per affrontare e risolvere definitivamente il problema che ormai non trova soluzione da ben 4 anni.

Confidando nel vostro interessamento, Vi saluto cordialmente.

Il Sindaco

Dott.Giuseppe Castronuovo