INCHUBATORI, L’INNOVAZIONE CAMMINA SULLE RUOTE DEL TRUCK DI HUAWEI

Tappa potentina il prossimo 22 maggio del Roadshow 2023 “Digital & green create new value together” di Huawei presso il campus di Macchia romana dell’ateneo lucano a partire dalle ore 14.30.

Un tour che ha toccato 14 città in tutta Italia per presentare le innovative tecnologie presenti sul mercato.

L’evento ideato da Huawei per il mondo delle imprese a 360 gradi, non solo per gli addetti ai lavori, è aperto anche alla pubblica amministrazione e all’istruzione, con l’intento di far conoscere da vicino le soluzioni digitali e sostenibili che permettono oggi di intraprendere un reale percorso di transizione digitale.

All’interno del Truck Huawei completamente attrezzato sarà possibile toccare con mano i prodotti e le soluzioni presenti sul mercato in partnership con M.A.C, azienda italiana partner di Huawei, impegnata da sempre su tematiche relative al cambiamento tecnologico e all’innovazione dei servizi informatici per settori retail, istruzione, sanità, smart city e ospitalità.

La Regione Basilicata sta puntando su innovazione tecnologica e transizione digitale, percorsi già avviati con il progetto IncHubatori gestito da Sviluppo Basilicata in collaborazione con l’Università degli studi della Basilicata. Il progetto sta accompagnando 30 aziende lucane in un percorso di supporto su tre driver di sviluppo: digitalizzazione, internazionalizzazione, ricerca e innovazione.

L’appuntamento del prossimo 22 maggio si inserisce nel percorso già avviato e permetterà di acquisire maggiore consapevolezza sull’utilizzo delle tecnologie all’avanguardia nella vita di tutti i giorni.

“Ancora una volta – sostiene l’Au di Sviluppo Basilicata, Gabriella Megale – con questo ulteriore focus di approfondimento, piedi saldi sul terreno come le radici di un albero secolare, ma mente proiettata ed aperta alle sfide tecnologiche che il mondo sta affrontando.

All’interno del Truck di Huawei si potrà respirare ‘innovazione’ e diventare consapevoli che transizione digitale e tradizione non sono in antitesi, ma rappresentano un connubio perfetto ed indispensabile. Su un mezzo tradizionale come il Truck viaggiano le tecnologie del futuro, è questa la vera sfida”.