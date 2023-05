Arte e fascinazione, a Genova 5 minuti da soli con Van Gogh

Ci sono due rischi a starsene da soli davanti a Paesaggio con covoni di grano e luna nascente di Vincent van Gogh, da oggi a palazzo Ducale di Genova con il format innovativo ‘5 minuti a tu per tu con un capolavoro’.

Il primo è quello di voler allungare la mano per cercare almeno di toccare un oggetto del desiderio, il secondo è quello di rimanere ipnotizzati dalle onde create dalle pennellate del grande Olandese e non voler più andare via.

Palazzo Ducale replica la formula di grande successo applicata durante la pandemia alle Ninfee di Monet e, approfittando delle atmosfere ombrose e intense della Cappella del Doge, invita i visitatori a starsene cinque minuti da soli per ammirare una delle grandi opere di van Gogh.

Paesaggio con covoni di grano e luna che sorge era già stato esposto nella grande mostra su Van Gogh a Roma (palazzo Bonaparte, un grande successo decretato da quasi 600mila visite) e adesso si trova qua, nella iperbolica Cappella dogale di Palazzo Ducale di Genova.

Illuminato ad arte, Paesaggio con covoni di grano e luna nascente offre a chi lo guarda un distillato delle emozioni di van Gogh, che replicò ciò che vedeva dalla finestra con le sbarre del manicomio di Saint-Rémy de Provence, dimostrando ancora una volta che l’arte è estensione, concretizzazione e dilatazione del proprio stato d’animo.

Per questo, ammirare così da vicino e in solitudine Paesaggio con covoni di grano e luna che sorge sapendo cosa rappresentò per il grande artista perseguitato dai demoni, leggendone ogni singola pennellata, ammirando quella luna che ha lo stesso caldo splendore del sole, è un’esperienza adrenalinica.

“Ci sembrava il momento giusto per questo – ha detto il direttore del Ducale Serena Bertolucci – e lo facciamo con l’auspicio di offrire qualcosa in più.

E’ un format innovativo che speriamo sarà sempre più apprezzato. Questo quadro è stato scelto perché inquadra un preciso momento della vita del pittore – spiega Bertolucci -: van Gogh in manicomio dipinge ciò che vede da dietro alle sbarre.

Nelle prossime settimane metteremo a disposizione mascherine che riproducono le sbarre per un particolare in più che si aggiunga allo stato d’animo dell’artista”.

A cura di Costantino D’Orazio, Cinque minuti con van Gogh (Palazzo Ducale di Genova, dal 12 maggio al 10 settembre 2023 nella Cappella del Doge) è organizzata da Arthemisia (la stessa società promotrice della mostra di Palazzo Bonaparte) in collaborazione con il Kröller-Müller Museum di Otterlo, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Comune di Genova e Regione Liguria.

ANSA