PM Volley anticipa a mercoledì 3 maggio l’ultima gara della stagione regolare

Dopo il successo casalingo di sabato contro Don Milani, la PM Volley Potenza è pronta a scendere nuovamente in campo per l’ultima giornata del campionato regolare a Bari in casa dell’Asem, impegno anticipato a mercoledì sera alle 21. Il 3-0 di sabato delle ragazze di coach Marco Orlando ha dato un’iniezione di fiducia in tutto l’ambiente ed ha praticamente già decretato le posizioni di classifica per il percorso play-out. “Superfluo dire che i giochi della regular season sono fatti, sarà una gara ininfluente per punti e posizionamento che però deve servire come preparazione per i play-out e per mantenere alto l’aspetto motivazionale e di entusiasmo; vista l’imminenza della gara rispetto alla precedente – sottolinea il tecnico rossoblù – c’è stato poco tempo per fare il solito lavoro tattico e di preparazione sulla squadra avversaria, sarà un match giocato di cuore, di entusiasmo, onorando la maglia e il campionato”. E da giovedì qualche giorno di riposo per la squadra: “Successivamente a questo impegno concederò un po’ di riposo alle ragazze e cominceremo a lavorare tatticamente ed in palestra sul nostro avversario per i play-out, dobbiamo chiudere questo campionato raggiungendo il target prefissato e che ci meritiamo, e le energie mentali e fisiche sono completamente direzionate a questo”. Appuntamento alle 21 di mercoledì 3 maggio presso la palestra dell’istituto Maiorana sotto la direzione di gara dei signori Corte e Palombella.

Ufficio Stampa PM Volley Asd Potenza

Foto Antonio Croglia/Acrocalcio