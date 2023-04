Futsal Senise, Masiello: ‘Con il Futsal Bitonto per vincere e regalare un sorriso alla società’

Ancora quaranta minuti è anche questo campionato di serie B andrà in archivio con il Futsal Senise che ha conquistato la terza storica permanenza diretta. Tutto questo grazie anche all’esperienza del tecnico Nicola Masiello che in vista della sfida con il Futsal Bitonto commenta così:

“Quella di sabato sarà l’ultima gara della stagione e, perciò, vogliamo assolutamente ben figurare e proseguire a far bene in questo rush finale in cui molti giovani si sono ben distinti. Tutto ciò lascia presagire un futuro roseo con i nostri atleti che hanno avuto una crescita esponenziale”.

Presentiamo la gara con il Futsal Bitonto:

“Affronteremo un avversario forte in cerca di punti per conquistare i play off. Di contro vogliamo vincere a tutti i costi per guadagnare qualche posizione in classifica. Daremo il massimo per rendere la società felice”.