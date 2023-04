Uisp Potenza presenta la “La marcia rosa” e Bicincittà a Melfi

Un weekend ricco di impegni per il Comitato Territoriale Uisp di Potenza (con sede in Melfi) che nelle giornate del 6 e 7 maggio proporrà un doppio appuntamento all’insegna del divertimento e dell’inclusione, elementi che caratterizzano da sempre l’attività Uisp.

Si parte sabato 6 maggio con “La marcia rosa”, in programma a Melfi. A partire dalle ore 9.30, in via G. D’Annunzio, avrà inizio una camminata non competitiva di circa 4 chilometri per le vie della città federiciana. La partecipazione è gratuita e si invitano tutte e tutti ad indossare un capo rosa.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Melfi, con la collaborazione di Aide, Anpi, AsdBrameaVultur Runners, Cif Comunale Melfi e Sportello Sociale gestito dalla Ccop. Filocontinuo e rientra nelle attività proposte dal Comune in occasione del Giro D’Italia 2023 che farà tappa lunedì 8 maggio anche nel territorio del Vulture.

Sempre a Melfi, domenica 7 maggio alle 9.30, torna l’appuntamento con la nuova edizione del “Bicincittà”. Il percorso dell’edizione 2023 prevede una ciclo-passeggiata di 7 chilometri per muoversi insieme, in famiglia e all’aria aperta, valorizzando uno stile di vita attivo mediante l’uso della bicicletta in città.

La tradizionale pedalata ecologista targata Uisp prevede il ritrovo dalle ore 8.30 in piazza A. Mancini, con partenza alle 9.30. La partecipazione è libera e non prevede alcun costo di iscrizione.

«Siamo pronti ad affrontare un lungo weekend ricco di iniziative, a partire dalla tavola rotonda a cui parteciperemo giovedì 8 maggio alle ore 16.30 in sala consiliare, istituita in seguito all’adozione della “carta europea dei diritti delle donne nello sport” da parte dell’amministrazione comunale di Melfi con delibera di Giunta del 13 Aprile. Sarà allestita anche una piccola mostra con le immagini del documento rivisitato in carta-fumetto. Sabato e domenica, invece, saremo impegnati in una camminata non competitiva e nella nostra tradizionale ciclo-pedalata, manifestazioni aperte a tutte e tutti e senza alcuna quota di partecipazione. Speriamo di far vivere alla cittadinanza il gran clima di festa a cui si sta preparando la nostra città in attesa del Giro d’Italia», ha dichiarato la presidente Uisp Potenza, Lucia Destino.