Il Rotonda Calcio comunica che il Sig. Giuseppe Pagana è il nuovo allenatore biancoverde

Classe 77’, vanta notevoli esperienze nei campionati di Serie D con il Troina (con cui, nella stagione 2017/2018 ha disputato la finale per l’accesso diretto in Serie C), l’Acireale, il Paternò ed in Serie C con il Siracusa.