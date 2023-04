“Note a Borgo”, a Bernalda il Mario Rosini Duo con Gianfranco Menzella

Il jazz torna a risuonare nell’atmosfera unica di Borgo San Gaetano – Dimore di Charme: domenica 30 aprile alle 20:30 nel cuore del centro storico di Bernalda (Mt) arriva il secondo appuntamento della rassegna “Note a Borgo” con il Mario Rosini duo, con Rosini al piano e voce e Gianfranco Menzella al sax.

Un apericena sulle note della musica d’eccellenza, con due musicisti di respiro internazionale nella suggestiva cornice di Borgo San Gaetano, unica per la bellezza e la ricercatezza dei suoi spazi che raccontano l’anima autentica di questi luoghi che si fondono con naturalezza alla musica di alto livello.

La rassegna “Note a Borgo”, dedicata a concerti pensati su misura per la struttura in cui si svolgono, si affianca a “Sapori a Borgo” che racconta la storia e la tradizione enogastronomica e antropologica lucana approfondendo la conoscenza di tipicità locali antiche.

Mario Rosini nasce a Gioia del Colle (Ba) il 6 novembre 1963. È docente della cattedra di canto jazz presso il conservatorio E. Duni di Matera. Comincia a studiare pianoforte presso il conservatorio “N. Piccinni” di Bari nel 1984. Nel 1990 vince la borsa di studio Umbria Jazz per le clinics di Tastiere e computer music tenute da Joe Zawinul. Nel 2004 arriva secondo al 54° Festival della canzone italiana di Sanremo con la canzone “Sei la vita mia” e terzo classificato per il premio della critica “Mia Martini”. Dal 2008 ricopre l’importante carica di Presidente della Commissione Artistica del prestigioso Premio “Mia Martini”. Tra i numerosi riconoscimenti conseguiti, ricordiamo il Premio “Gospel” Conversano e il “Margherita d’oro – Premio A. Baroni” nel 2004; nello stesso anno il Premio “La Lampara” a Trani e il “Premio Mia Martini” a Bagnara Calabra; il Premio “Le Veneri 2006” Gallipoli (Le) Arte in Parabita nel 2006. E ancora, nel 2018 il brano “Love Collision” si aggiudica il “Silver Medal Award” ai Global Music Awards a LaJolla, California. Numerosissime le esibizioni in jazz club nazionali e internazionali e le partecipazioni a programmi radiofonici e televisivi.

Insieme a lui Gianfranco Menzella, nato a Matera nel 1978 si è diplomato in sassofono nel 2000 presso il Conservatorio di musica “E. Duni” di Matera, sotto la guida del M° Vito Soranno con il massimo dei voti e la lode e nel 2004 ha conseguito il diploma in musica jazz presso il Conservatorio “T. Schipa” di Lecce sotto la guida del M° Luigi Bubbico, ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e internazionali ottenendo nove primi premi assoluti e tre secondi premi. Ha suonato, tra gli altri, con Steve Grossman, Fabrizio Bosso, Randy Brecker e Mike Rosen e ha collaborato con le seguenti orchestre: orchestra di Savona, orchestra di La Spezia, orchestra giovanile Italo-Rumena, Orchestra della Magna Grecia. Si è esibito in prestigiosi festival: Umbria jazz, Siena jazz, Casa del jazz, Villa Celimontana, Auditorium Parco della musica, Ascona jazz festival, Pomigliano jazz festival, Peperoncino jazz festival, Atina jazz festival, Vancouver, Lubiana.

L’ingresso è libero, ma la presentazione resta consigliata.