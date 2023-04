Domenica 30 aprile finale Play Out di eccellenza tra Moliterno e Real Senise

Attesa per la finalissima dei Play Out del campionato di eccellenza lucana, gara che si disputerà domenica 30 aprile allo stadio Coviello Di Viggiano, tra Moliterno e Real Senise, orario del match ore 16:30.

Il Moliterno nella semifinale Play Out contro il Montescaglioso è uscita sconfitta per 2-1.

La società e i ragazzi invitano il popolo senisese a seguirli in questa difficilissima trasferta a non far mancare il supporto che sempre hanno fatto sentire in questi anni di militanza nel ciopionato di eccellenza. Tutti a Viggiano.. i ragazzi hanno bisogno del calore del popolo bianconero!!