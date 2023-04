PRIMO MAGGIO 2023 MANIFESTAZIONE CGIL CISL UIL A POTENZA

Per discutere dei temi al centro della manifestazione nazionale per il Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil che si terrà, per la prima volta a Potenza, venerdì 28 aprile si terrà una conferenza stampa presso la sede della UIL Basilicata (via Napoli) con inizio alle ore 9,30.

L’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, sarà l’argomento che caratterizzerà gli interventi dei tre leader sindacali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e PierPaolo Bombardieri, sul palco di piazza Mario Pagano.

In serata in Piazza Pagano si terrà il concerto del Gruppo I Tarantolati di Tricarico che Cgil, Cisl, Uil dedicano a Rocco Scotellaro, nell’ambito delle manifestazioni del centenario della nascita del sindaco-poeta di Tricarico.

Durante la conferenza stampa saranno fornite ai giornalisti informazioni sullo svolgimento e sui servizi organizzati per raggiungere Piazza Mario Pagano.

All’incontro di venerdì 28 intervengono i segretari regionali di Cgil, Cisl, Uil Mega, Cavallo e Tortorelli.