Tragedia a Castelnuovo: mamma fa retromarcia e uccide la figlia di 7 anni. Non aveva la patente

Non aveva la patente la donna che ieri, accidentalmente, ha ucciso la figlia di 7 anni a Casalnuovo, in provincia di Napoli, dopo una manovra in retromarcia con la macchina del compagno. L’ipotesi al vaglio dei carabinieri è che, in un’area adibita a parcheggio e in quel momento libera, fosse al volante dell’Audi A3 per fare pratica per la patente.

La manovra fatale

Mentre il compagno e la bambina assistevano da dietro alle prove, la mamma avrebbe forse tirato la frizione troppo velocemente centrando i due immediatamente dietro e uccidendo la piccola sul colpo. Illeso l’uomo. La posizione della donna – sotto choc – è ora al vaglio degli inquirenti.

Il giallo dell’auto pirata

Verifiche sono in corso per capire perché alcuni testimoni hanno riferito di un’auto pirata: l’ipotesi è che abbiano tentato di proteggere la donna. Il corpo della bambina e l’automobile sono stati sequestrati e restano a disposizione dell’autorità giudiziaria di Nola.

ANSA