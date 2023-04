Futsal Senise, finisce in parità la gara contro il Futsal Noci 6-6

Un’altra grande prestazione quella che il Futsal Sanise ha sfoderato in casa dell’ostico Futsal Noci. Un buonissimo 6-6 conquistato con tanti giovani in campo e con tante occasioni, soprattutto nella ripresa, costruite dai ragazzi di Masiello.

Una gran bella partita che vede i pugliesi del tecnico Rotondo portarsi subito sul doppio vantaggio grazie alla marcatura di Lestingi e al penalty trasformato, dal giapponese Ischitsuka. Sul 2-0 i lucani non ci stanno e provano ad attaccare trovando, all’11’, il gol del 2-1 con il brasiliano Carlos Alberto. Dopo una manciata di minuti arriva l’espulsione diretta del portiere Ritorno che tocca il pallone con la mano fuori area.

Questo risulterà un episodio chiave della prima frazione visto che i bianconeri trovano il 2-2 con Stigliano. Un minuto dal termine del primo tempo, però, i baresi tornano sopra grazie a Rubio che sfrutta un errore del portiere Guerriero. Si va negli spogliatoi sul risultato di 3-2.

Grande avvio di secondo tempo per i lucani che trovano, dopo circa due giri di lancetta, il pareggio ancora con Da Costa con un tiro molto potente. I padroni di casa non ci stanno e con Chiantera trovano prima il 4-3 e poi il 5-3. La gara è bellissima con il Futsal Senise che spinge e macina azioni riaprendo la partita con Stigliano e poi pareggiando, al 10’, con una punizione di Dipinto. Sul 5-5 solo Futsal Senise in campo che colpisce anche un palo con Carlos Alberto ma che a due minuti dalla fine va sotto grazie ancora di Chiantera che firma il suo tris personale. Ospiti che attaccano e trovano, a trenta secondi dal suono della sirena, il prezioso 6-6 con Grandinetti.

Bianconeri che salgono a quota 23 punti e che sabato prossimo concluderanno la stagione con il Futsal Bitonto.

TABELLINO

FUTSAL NOCI-FUTSAL SENISE (3-2) 6-6 RETI: 1’ Lestingi N, 10’ pt rig. Ischitsuka N, 12’ pt Da Costa (S). 14’ pt Stigliano (S), 18’ pt Rubio N, 2’ st Da Costa (S), 3’ st e 5’ st Chiantera N, 6’ st Stigliano (S), 10’ st Dipinto (S), 18’ st Chiantera N, 20’ st Grandinetti (S)

FUTSAL NOCI: 2 Gigante, 3 Satalino, 4 Lisi, 9 Lippolis, 10 Ischitsuka, 11 Garcia Rubio, 14 Loconte, 19 Laera, 21 Chiantera, 27 Lestingi, 72 Ritorno, 99 Casulli. All.: Rotondo

FUTSAL SENISE: 2 Grandinetti, 4 Capalbo, 5 Rosato, 6 Da Costa, 7 Dipinto, 8 Iorio, 9 Novellis, 10 Stigliano, 12 Guerriero, 13 Iacovino, 16 Salerno. All.: Masiello

ARBITRI: Terracciani di Napoli e Musci di Molfetta (cronometrista: Buzzacchino di Taranto)

Note: al 13’ pt rosso diretto a Ritorno N. Ammoniti: Guerriero (S), Da Costa (S), Ischitsuka N

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA