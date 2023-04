Tursi: Prenderà il via oggi, venerdì 21 aprile il progetto “Streetart for School”

Prenderà il via oggi, venerdì 21 aprile il progetto “Streetart for School”, promosso dalla Provincia di Matera in collaborazione con la Momart per valorizzare le periferie e le arti del territorio lucano. Sarà il nostro l’ITSET “Manlio Capitolo” ad ospitare, il primo step di “Streetart for School”, il progetto promosso in collaborazione con i consiglieri comunali di Matera, Francesco Lisurici, e di Tursi Giuliano Salerno, il consigliere provinciale Nicola Domenico Verde, l’associazione Momart del direttore artistico Monica Palumbo.

L’idea progettuale verrà realizzata dalla Danimo srls e si avvale anche del patrocinio della Fondazione Matera Basilicata 2019 e del Comune di Matera.

L’artista lucano Krayon realizzerà un murale dando corso a un intervento di arte urbana che consentirà un’interazione con gli studenti e gli abitanti del quartiere avendo come trait d’union l’arte. Previsti anche workshop dedicati, con l’obiettivo finale di dare nuova vita alle periferie delle nostre città.

Non posso che essere soddisfatto e grato al Presidente della Provincia di Matera Piero Marrese ed agli attori coinvolti nel progetto per aver inteso coinvolgere anche la nostra Città che da sempre si è dimostrata terra di arte e dove nel corso degli anni abbiamo ospitato mostre di calibro internazionale e simposi d’arte con artisti provenienti dalla Russia, dalla Germania e dalla Bulgaria promossi dalla nostra artista Filomena D’Ambrosio, già insignita del Premio Rabatana per il suo impegno in favore dell’arte e della valorizzazione della nostra e sua comunità.

Quando le istituzioni collaborano, i risultati sono evidenti e sono fiero ed orgoglioso della rete di rapporti intrapresi in questi anni per far si che Tursi diventi sempre più il fulcro delle attività artistiche e culturali del metapontino e della Provincia di Matera.