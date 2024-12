Abriola: un viaggio tra tradizioni e futuro

Rafforzare l’offerta turistica, valorizzare la cultura e le associazioni, fare leva sull’apertura degli impianti sciistici di Sellata-Pierfaone. Questo l’obiettivo del Comune di Abriola, diretto dal Sindaco, Romano Triunfo in queste festività natalizie. Tante attività, tanto impegno e quel desiderio, forte e chiaro di mettere al centro il turismo e le bellezze paesaggistiche del borgo lucano. Un programma serio, motivato e ricco di iniziative, quello elaborato dall’Amministrazione Comunale di Abriola nell’ambito delle festività natalizie che mette al centro i valori della famiglia, delle associazioni di volontariato, della messa a sistema del comparto turistico, legato alla Sellata e a Pierfaone. Il programma natalizio è stato promosso di concerto con l’Avis Comunale di Abriola, la Pro Loco di Abriola, il Programma Operativo Val d’Agri, l’Azione Cattolica, l’Associazione Abriola Pubblica Assistenza e il Servizio Civile Universale. Le iniziative sono partite l’8 dicembre con la celebrazione della Santa Messa e il tesseramento dell’Azione Cattolica Ragazzi, il 13 si è svolta con successo l’iniziativa all’insegna della prevenzione dal titolo “Scuola di Prevenzione”, incontro con i ragazzi per una giornata dedicata alla prevenzione, il 15 dicembre, l’Azione Cattolica e l’Associazione Avvento di Carità hanno svolto la manifestazione legata alla raccolta fondi da destinare alla beneficenza, particolarmente apprezzato il Mercatino di Natale, il 20 dicembre in piazza Matteotti si è svolto il Villaggio di Babbo Natale, il 22 dicembre grazie all’organizzazione di Avis e Telethon ha avuto luogo la trentacinquesima maratona “Facciamoli correre e camminare insieme”, a seguire si è svolto l’incontro del Servizio Civile, con animazione delle majorette per gli auguri di Natale, alle 19 la comunità si è raccolta in preghiera. Il 26 dicembre per le strade del borgo tradizionale appuntamento con gli zampognari, ieri sera invece la comunità ha potuto fare aggregazione con una produzione cinematografica. Domani 30 dicembre sempre nel Cineteatro San Giuseppe avrà luogo alle 20:30 la tombolata per tutti promossa da Croce Rossa, Apa, Pro Loco e Avis, il 2 gennaio lungo le strade del paese ci sarà la serata on the street con musica, divertimento e tanta animazione. Il 3 gennaio la Pro Loco propone cinema d’autore, con proiezione non adatta ai bambini, il 5 gennaio i volontari del servizio civile promuoveranno l’iniziativa “Aspettando la Befana”. Ultimo appuntamento quello in programma il 6 gennaio alle 18 con il concerto previsto nel Cineteatro San Giuseppe con la presenza della band musicale Armonius.