Futsal Senise, Iorio: “sabato scorso nonostante le tante assenze abbiamo vinto una gara difficilissima”

Il campionato di serie B di futsal sta per terminare con il Futsal Senise che sabato scorso ha vinto una gara difficilissima al cospetto della Diaz Bisceglie e attende di affrontare il Noci e il Futsal Bitonto. A fare il punto della situazione in casa bianconera è uno dei migliori in campo di sabato scorso, il giovane laterale classe 2004, Gerardi Iorio…:

“Abbiamo vinto una partita difficilissima facendo tantissimi sacrifici viste le tante assenze pesanti. Noi under dopo tanti insegnamenti che gli over ci hanno dato abbiamo trovato spazio dando il nostro contributo”.

Un parere sulla tua stagione:

“Sono cresciuto tanto grazie ai consigli del tecnico Masiello che è stato tra i primi a credere in me. Mi ha sempre spronato così come hanno fatto i miei compagni”.

Che settimana state vivendo?:

“E’ una settimana intensa in cui stiamo lavorando tanto: questo perché con il Noci vogliamo fare la nostra gara e cercare la vittoria”.

Una battuta sul calendario:

“Sabato sfideremo il Noci che è una bella squadra, molto organizzata. Poi, sarà la volta del Bitonto che sta disputando un grandissimo girone di ritorna e che punta a scalare ancora la classifica: i neroverdi hanno vari calciatori esperti in rosa”.

Uno sguardo al campionato U19:

“Domenica scorsa abbiamo battuto il Sammichele per 9-2 chiudendo al sesto posto. Eravamo partiti alla grande ma poi tante assenze hanno fatto si che calassimo. Abbiamo dato sempre il massimo”.