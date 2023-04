Nba: al via play-off; bene Sixers, Knicks, Celtics e Kings

Buona la prima per Philadelphia Sixers, New York Knicks, Boston Celtics e Sacramento Kings nella prima giornata di playoff di Nba.

Sorprende la sconfitta dei campioni in carica dei Golden States Warriors contro i Sacramento Kings che non partecipavano ai playoff dal lontano 2006: sugli scudi De’Aaron Fox (38 punti) e Malik Monk (32), autori di una prestazione determinante per la vittoria.

I risultati: Philadelphia-Brooklyn 121-101; Boston-Atlanta 112-99; Cleveland-New York 97-101; Sacramento-Golden State 126-123.

ANSA