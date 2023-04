Futsal Senise, Carlos Alberto: ‘Con la Diaz servirà massima attenzione’

Dopo tre sabati senza giocare in casa Futsal Senise, ora, è tempo di pensare all’ultimo mese di campionato e in particolare alla gara con la Diaz Bisceglie che il pivot brasiliano Carlos Alberto presenta così: “Sicuramente fermarsi così tante settimane e stare senza giocare non è mai una cosa positiva. Non è bello stare troppo tempo fermi”.

Come sta il gruppo?:

“Sicuramente non stiamo al 100%. Ci dobbiamo allenare ancora di più per colmare questo tempo senza giocare e per arrivare bene al rush finale”.

Qual è l’obiettivo di fine stagione?:

“Dobbiamo e vogliamo finire bene il campionato. Grazie a Dio siam salvi e quindi già l’obiettivo principale è stato raggiunto”.

Parliamo della Diaz Bisceglie:

“Ci aspetta una gara molto difficile. La Diaz ha una gran bella rosa. Dovremo affrontare i pugliesi con la massima concentrazione”.