Nba: Milwaukee non si ferma più, record e playoff sicuri Bucks certi del primo posto in conference. Dallas spera ancora

– Entra nel vivo la stagione di Nba in vista dei playoff.

Nella East Conference i Milwaukee Bucks sono sicuri di arrivare primi con il miglior record del campionato, il che significa il vantaggio del campo nei play-offAd Ovest, intanto, si riaccendono le speranze di Dallas per gli spareggi mentre i Clippers hanno respinto l’assalto dei Lakers.

Pur senza Giannis Antetokounmpo, ha sbaragliato Chicago (105-92) è compiuto la missione di raggiungere i play off.

A due giornata dal termine della Regular Season, con 58 vittore e 22 sconfitte, i Bucks sono sono orami irrangiungibili.

Unica ombra l’infortunio di Khris Middleton che ha lasciato prematuramente il parquet per un problema al ginocchio destro. Imponendosi per 97 a 93 a spese di Toronto, che non schierava Jayson Tatum, i Celtics hanno rinforzato la loro seconda posizione in Conference, davanti a Philadelphia, certa però di arrivare terza.

Ad Ovest Denver ha approfittato della sconfitta di Memphis a New Orleans (138-131). A Los Angeles il derby va ai Clippers che hanno battuto i Lakers per 125 a 118 per l’11mo match consecutivo.

Colpo per i Dallas Mavericks che ottengono la vittoria contro Sacramento (123-119) e mantengono la spernza di raggiungere i playoff.I texani jhanno lo stesso bilancio di (38 vittorie contro 42 sconfitte) dei Thunder.

ANSA