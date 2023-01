Nba: Doncic travolgente e anche LeBron si arrende

Luka Doncic vince il duello ravvicinato con LeBron James e regala a Dallas la vittoria sul campo di Los Angeles, contro i Lakers, realizzando in totale 35 punti, frutto dalla decima tripla doppia stagionale.

Un bottino davvero straordinario per il cestista sloveno.

Servono due over time per emettere un verdetto tutt’altro che scontato, al termine di un confronto spettacolare. Lillard garantisce ai Blazers 50 punti, ma non riesce a evitare il capitombolo casalingo di Portland contro Cleveland. Boston fa la voce grossa a Brooklyn, e ridimensiona i Nets, mentre Filadelfia si arrende in casa contro Oklahoma City; infine, Milwaukee cade in Florida, nella partita contro Miami.

Risultati:

Brooklyn-Boston 98-109

Miami-Milwaukee 108-102

Toronto-Charlotte 124-114

LA Lakers-Dallas 115-119 (o.t.)

Portland-Cleveland 113-119

Filadelfia-Oklahoma City 114-133

ANSA