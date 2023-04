Barca con 500 migranti a bordo, Geo Barents tenta il salvataggio Oggi vertice di governo, al Senato entra nel vivo il nuovo decreto migranti

Due piccoli scafi di Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, sono in acqua per tentare il salvataggio dell’imbarcazione in difficoltà segnalata da Alarm Phone, che si trova in zona Sar maltese e dove a bordo ci sarebbero circa 500 persone.

Lo comunica la stessa ong, che al momento sta distribuendo i salvagenti.

La Ocean Viking, nave della ong Sos Mediterranee, ha intanto attraccato al molo 22 del porto di Salerno pochi minuti dopo le 8.

A bordo dell’unità ci sono 92 migranti, tratti in salvo nei giorni scorsi a largo della Libia. Di questi 51 sono minori, tre dei quali accompagnati.

La Prefettura di Salerno ha già messo in moto la rodata macchina per l’accoglienza dei profughi. Le operazioni, anche a causa del forte vento, si preannunciano però più complicate del solito.

In questo contesto la premier Giorgia Meloni ha convocato per oggi un vertice di governo, mentre al Senato dovrebbe entrare nel vivo l’esame del nuovo decreto migranti.

ANSA