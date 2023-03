Carlo III al Bundestag, è un grande onore essere qui oggi ‘Rinnovare la speciale amicizia fra nostri Paesi’

“È un grande onore essere qui oggi”, ha detto Carlo III, prendendo la parola al Bundestag a Berlino.

Il sovrano britannico ha sottolineato l’importanza del Bundestag come luogo in grado di ricordare la storia.

“È molto importante per me essere qui e rinnovare la speciale amicizia fra i nostri Paesi”, ha detto poi Carlo.

“Per mia madre ha significato moltissimo questa amicizia”, ha sottolineato.

“È un grande onore accogliervi nel Bundestag tedesco”, ha salutato così la presidente del Bundestag, Baerbel Bas. “I nostri Paesi sono e restano stretti alleati e amici anche dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue”. “Entrambi i Paesi sono per un ordine mondiale basato sulle regole. Noi condividiamo valori comuni”, ha aggiunto.

“Anche la sicurezza in Europa è minacciata come i nostri valori democratici”, ha aggiunto il sovrano a proposito della guerra in Ucraina. “Ma noi abbiamo coraggio”, sottolineando l’importanza “della difesa dell’Ucraina, della pace e della libertà”. Carlo ha parlato poi del”incomprensibile sofferenza” provocata dalla guerra in Ucraina a migliaia di persone, la cui libertà viene “calpestata con i piedi”.

Il re del Regno Unito Carlo III ha inserito il suo nome nel Libro d’Oro della città di Berlino. L’evento ha avuto luogo questa mattina presso l’Hotel Adlon, alla presenza della sindaca della capitale tedesca, Franziska Giffey. Anche la consorte di Carlo, Camilla, ha firmato il Libro.

ANSA