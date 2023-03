Nba: Utah ko contro Sacramento, Denver supera Milwaukee Serata da dimenticare per Fontecchio, appena 5 punti per lui

Sei le partite giocate nella notte italiana nel campionato Nba e tra i risultati, in evidenza, la vittoria di Denver contro Milwaukee (129-106), la sconfitta degli Utah Jazz di Simone Fontecchio contro Sacramento (121-113) e il successo di Phoenix, che supera 125-105 Philadelphia, mentre arriva un pesante ko per i Clippers: i Pelicans passano 131-110 a Los Angeles mentre Brooklyn espugna il parquet di Miami 129-100.

Serata da dimenticare per Fontecchio che nella sfida tra i suoi Utah (al terzo ko di fila) e Sacramento mette a referto appena 5 punti: ai Jazz non basta la prestazione di uno scatenato Kessler (31 punti e 11 rimbalzi): trascinare i Kings sono invece Huerter e Murray, che insieme realizzano 49 punti (rispettivamente 27 e 22).

Va a Denver la sfida tra prime in classifica. La capolista della Western Conference si impone 129-106 contro Milwaukee. La sfida tra Giannis Antetokounmpo e Nikola Jokic termina sostanzialmente in parità: 31 punti per il greco e il serbo, che però aggiunge 11 assist chiudendo così in doppia doppia.

Dopo tre sconfitte di fila, Phoenix torna alla vittoria e lo fa icontro Philadelphia 125-105. Tra Booker (29 punti) ed Embiid (doppia doppia a quota 28 con 10 rimbalzi) spunta Tyrese Maxey, scatenato con 37 punti, 7 triple.

La sorpresa della notte Nba arriva da Los Angeles dove New Orleans – trascinata da Ingram (32 con 13 assist), Murphy (32 con 10 triple) e McCollum (21) – supera 131-110 ci Clippers.

Vittoria esterna per i Brooklyn Nets che ritrovano la vittria dopo cinque ko di fila, battendo Miami 129-100. Successo anche degli Atlanta Hawks che superano e 143-130 Indiana.

ANSA