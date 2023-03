Una super PM Volley piega Orta Nova con una prestazione maiuscola

Campionato Serie C femminile – girone A – 21° giornata – 26-03-2023

PM VOLLEY POTENZA – OLYMPIA ORTA NOVA: 3-0 (25-16, 25-15, 25-10)

Prestazione maiuscola della PM Volley Potenza che piega in tre set l’Olympia Orta Nova e porta a casa tre punti importantissimi per la classifica. Una gara interpretata alla grande dalla formazione di coach Marco Orlando, assente per squalifica, che ha messo in campo una partita perfetta ed ordinata da parte di capitan Di Camillo e compagne che sono state incisive al servizio e ordinate in difesa regalando nulla alle avversarie. Ottima gara da parte di tutte ma una menzione d’onore a Giulia Todaro che conferma il periodo di crescita e maturazione con una prestazione di alto livello. Nel primo set fase di studio tra le due formazioni ma la PM Volley non ci mette molto ad interpretare la gara e va a chiudere con un netto 25-16. Il secondo parziale è ancor più importante per le ragazze guidate per l’occasione da Elena Ligrani che si aggiudicano il set con un più netto 25-15. L’apoteosi viene nel terzo set quando la PM Volley non concede nessuno spazio alle avversarie e va ad imporsi con un 25-10 senza appelli. Nel prossimo turno altra gara alla portata per la PM Volley che sarà di scena sabato 1 aprile a Bari in casa della Volley’s Eagles penultime della classe.

Ufficio Stampa PM Volley Asd

foto Antonio Croglia