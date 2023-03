Riapre la C&P di Francavilla dopo un anno e mezzo di fermo giudiziario

L’ azienda – di proprietà dell’ ex Assessore Regionale Franco Cupparo – era stata sottoposta a sequestro preventivo nel 2021 per illeciti ambientali. Una boccata d’ossigeno per i 150 lavoratori.

Il tribunale di Lagonegro ha stabilito la ripresa a titolo temporaneo, per un anno, dell’attività del cantiere dell’azienda C&P che ricade tra Francavilla in Sinni e Chiaromonte.

L’ azienda – di proprietà dell’ex assessore regionale all’ Agricoltura Francesco Cupparo – era stata sottoposta a sequestro preventivo nel luglio 2021, per una serie di problematiche ambientali.

Ora, dopo un anno e mezzo, le attività possono riprendere.

Soddisfatto il sindaco di Francavilla Romano Cupparo, per le ricadute economiche e occupazionali della decisione.

Tra dipendenti e indotto infatti l’azienda occupa in tutto circa 150 persone.

Fonte : TGR Basilicata