USB e CUB: corteo e manifestazione lavoratori Tis e Rmi di basilicata il 28 marzo davanti alla Regione

Il coordinamento USB lavoratori Tis e Rmi e il Coordinamento CUB lavoratori Tis e Rmi in una nota annunicano che martedì 28 marzo, ad un mese esatto dall’inizio del presidio permanente, è in programma il corteo e la manifestazione dei lavoratori tis e rmi lucani davanti alla Regione Basilicata. Di seguito la nota integrale.

Il 28 marzo 2023 sarà passato un mese esatto dall’insediamento del presidio permanenteorganizzato dai Tis e Rmi lucani nei pressi della regione Basilicata.

Gli obbiettivi che hanno spinto i lavoratori a mettere in atto questa dura protesta sono ancora da raggiungere, quello sicuramente più importante è la loro stabilizzazione dopo anni e anni di lavoro nero legalizzato.

Nonostante il fine ultimo sia quello di regolarizzare tramite un vero contratto di lavoro tutti e 1800 i lavoratori, qualche piccolo risultato, ancora del tutto insoddisfacente, è stato comunque raggiuntograzie alla lotta in corso.

Protestare accampati notte e giorno sotto la regione, aver fatto emergere questa drammatica situazione agli occhi dell’opinione pubblica regionale e nazionale, ha costretto le istituzioni regionaliad accettare alcuni punticritici rivendicati in questi mesi, punti che se non modificati per come era stato chiesto avrebbero messo in discussione la permanenza di molti lavoratori all’interno della platea Tis e Rmi.

Non ci accontentiamo delle briciole, questo è stato sempre sostenuto e si continua a sostenere ogni qual volta viene conquistato qualcosa, infatti il presidio è ancora attivoe lo rimarrà perché è nostra convinzione che grazie a questa forma di protesta si possano ottenere risultati ben più importanti.

La tenda , posta a pochi metri dal palazzo della giunta regionale lucana, è una costante spina nel fianco di chi pensava di far passare sotto banco alcuni progetti a scapito dei lavoratori Tis e Rmi, evidentemente sottovalutando le tante donne e i tanti uomini lucani determinati a non subire più alcuna ingiustizia.

Il 28 marzo , alle ore 10.00, partirà un corteo dall’altezza della biblioteca nazionale di via del gallitello a Potenza chesi recherà sotto la regione e al presidio permanente.

È fondamentale la presenza di tutti i lavoratori Tis e Rmi, il sostegno dei sindaci e la solidarietà dell’intera comunità lucana, a cui rivolgiamo il nostro appello.