SPORT E INCLUSIONE: La nazionale di calcio Under 18 gioca a Potenza dopo 30 anni

LA BASILICATA SI TINGE D’AZZURRO. La nazionale di calcio Under 18 gioca a Potenza dopo 30 anni. A tifare sugli spalti ci saranno le scuole, le realtà del sociale e tante persone fragili assistite da Auxilium, minori, anziani, disabili.

Dopo trent’anni la nazionale italiana di calcio torna a Potenza con l’Under 18, che giovedì 23 marzo giocherà una partita amichevole con i pari età della Romania, mentre domenica 26 marzo giocherà a Picerno.

La partita allo stadio Viviani di Potenza sarà una straordinaria giornata all’insegna dello sport, dell’amicizia e dell’inclusione: sugli spalti, infatti, ci saranno le scuole di ogni ordine e grado della Lucania e, insieme ad altre realtà del sociale, parteciperanno tantissime persone assistite dalla Cooperativa Auxilium, minori, anziani, disabili. Racconta Angelo Chiorazzo, fondatore di Auxilium e vicepresidente del Potenza Calcio, che ospita la partita degli azzurrini: “Quando la nazionale Under 18 giocò a Potenza nel 1993, in squadra c’era un giovanissimo Alessandro Del Piero e questo credo sia il miglior augurio per i ragazzi che giocheranno l’amichevole con la Romania.

É una partita che lancia un grande messaggio, perché sia in campo che sulle gradinate ci sarà l’Italia e l’Europa del futuro. Un’Italia giovane, bella e inclusiva, che non lascia indietro i più fragili.

Riportare la nazionale di calcio in Basilicata era per me e per il presidente del Potenza Calcio Donato Macchia un sogno, e voglio ringraziare di cuore il presidente della FIGC Gabriele Gravina, a nome di tutti i lucani, per averlo realizzato”.