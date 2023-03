Apple lancia un’app tutta dedicata alla musica classica.

Si chiama Music Classical, sarà ufficialmente disponibile dal 28 marzo e conta su un catalogo di oltre 5 milioni di brani, a cui si affiancano le biografie dei principali compositori e approfondimenti sulle opere.

Per l’offerta di musica classica, il colosso di Cupertino ha badato anche alla qualità: alcuni brani potranno infatti essere ascoltati con risoluzione Hi‑Res Lossless, ossia la migliore possibile oggi su dispositivi della Mela, con migliaia di registrazioni composte con audio spaziale, più avvolgente.

Apple Music Classical offrirà inoltre una serie di ritratti digitali ad alta risoluzione completamente restaurati di molti dei più grandi compositori della storia. Si tratta di lavori, spiega la società, “appositamente commissionati a un gruppo eterogeneo di artisti e artiste.

Le immagini fondono la ricerca storica con i colori e i riferimenti artistici del relativo periodo classico. I risultati mostrano un’attenzione ai dettagli, portando il pubblico faccia a faccia con i volti più importanti della musica classica”.

L’app offre la possibilità di effettuare ricerche per compositore, opera, direttore d’orchestra o anche per numero di catalogo, per trovare immediatamente registrazioni specifiche. Al momento, non è prevista una versione per iPad o Mac ma solo su iPhone con sistema operativo iOS 15.4 o successivo.

Nel corso dei prossimi mesi, Music Classical arriverà anche su Android. Il download è gratuito ma sarà richiesto un abbonamento Apple Music per la fruizione.

ANSA