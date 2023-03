Regione Basilicata: IV commissione, Sileo chiude lavori per mancanza numero legale

“L’assenza dei consiglieri è una grave mancanza di rispetto verso le istituzioni, nonché verso la presidenza della commissione. Ho atteso circa un’ora l’arrivo dei miei colleghi ma sono stata costretta, mio malgrado, a chiudere la seduta. Un fatto grave che paralizza l’esame di atti fondamentali per i cittadini e dunque l’azione del governo. Invito, nuovamente, alla responsabilità”.

Così la presidente Dina Sileo (Gm) che ha aggiunto: “La commissione era convocata alle ore 9.30 e avendo constatato la presenza in aula solo dei consiglieri Trerotola, Vizziello e Giorgetti, non avendo i numeri per deliberare, ho dovuto chiudere i lavori dell’organismo”.