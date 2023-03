Incidente mortale tra 2 auto sulla strada Della Valle dei Sinni

Incidente stradale questa mattina intorno alle 10:30 sulla strada statale 653 “Della Valle dei Sinni” dove è stato necessario un restringimento della carreggiata, in agro del comune di Lauria (PZ) . L’impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture e ha provocato il decesso di una persona: Salvatore Costanza 70 anni di Latronico.

L’incidente si è verificato intorno alle 10.50 all’altezza dell’incrocio per il supermercato Md. La vittima, Salvatore Costanza, viaggiava su una Fiat Panda, lo scontro frontale con una Ford Fiesta su cui c’era un giovane di Seluci (Lauria) rimasto ferito.

Secondo una prima ricostruzione la vittima dall’uscita dell’Md si dirigeva al bar Europa facendo inversione.

Sul posto Carabinieri di Lagonegro personale del 118 e Anas