Questione idrica: vertice Egrib con i sindaci

Il calo dell’apporto delle sorgenti, unito ad un eccessivo consumo di acqua registrato in questi ultimi giorni, sta mettendo a dura prova l’approvvigionamento idrico su tutto il territorio regionale. Scenario che impone una presa di coscienza collettiva.

Di qui la convocazione da parte dell’Egrib – Ente di Governo per i Rifiuti e le Risorse Idriche – di una riunione operativa con sindaci, enti, Protezione civile e gestori del servizio idrico. L’appuntamento è fissato per venerdì 20 giugno, alle 10, nella Sala A della Regione Basilicata.

L’incontro, organizzato in stretta collaborazione con la Regione, mira a definire azioni tempestive e coordinate per contenere gli effetti di un’eventuale crisi e garantire un uso sostenibile della risorsa idrica.

Al centro del focus di venerdì, in particolare, la discussione sull’adozione di un provvedimento regionale quadro relativo all’uso sostenibile dell’acqua; l’emanazione di ordinanze comunali per regolamentare i consumi, così come sollecitato proprio oggi dal Prefetto di Potenza, Michele Campanaro; l’attivazione di controlli mirati sugli utilizzi civili; la diffusione di un vademecum sulle buone pratiche di risparmio idrico; l’avvio immediato di una campagna di sensibilizzazione rivolta a cittadini e aziende. “Serve il massimo senso di responsabilità e una risposta unitaria da parte di tutti i soggetti coinvolti”, sottolinea l’Amministratore Unico di Egrib, Canio Santarsiero, che presiederà i lavori.