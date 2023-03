Un buon Futsal Senise cade contro la corazzata Sammichele

Un buon Futsal Senise tiene testa alla corazzata Sammichele, terza forza del campionato e qualificato alle Final Eight di coppa Italia, perdendo 6-2 dopo un primo tempo terminato 1-1 (reti bianconere di Carlos Alberto e di Dipinto.

Prima frazione molto bella e intensa con il Sammichele che passa in vantaggio dopo il settimo minuto con Leon che trova una deviazione di Grandinetti di petto. Al 9’34” bell’azione di De Fina che calcia d’esterno, con Carlos Alberto che si avventa sulla sfera per l’11. Al 13′ la risposta dei padroni di casa che colpiscono il palo. La frazione è interessante tanto che a poco meno di tre minuti dal termine Carlos Alberto si divora un gol che poteva portare i lucani in vantaggio negli spogliatoi. Il primo tempo, invece, termina 1-1.

Nella ripresa, dopo 25”, subito Futsal Senise in vantaggio con un bel gol di sinistro di Dipinto che chiude un contropiede. Dopo meno di un minuto, però, i baresi firmano il 2-2 pareggio che persisterà fino quasi al dodicesimo momento in cui il Sammichele si porterà in vantaggio con la doppietta di Leon che sarà autore di una cinquina personale (la sesta rete porta la firma di Demola). Gli ultimi tre gol dei ragazzi di coach Mallardi saranno realizzati con il quinto di movimento schierato da coach Masiello. Il match termina 6-2.

TABELLINO

SAMMICHELE-FUTSAL SENISE (1-1) 6-2 RETI: 7’22’ pt Leon, 9’34” pt Da Costa (S), 0′ 25” st Dipinto (S) 1′ 13” st, 11′ 37” st, 15’35” st e 16’25” st Leon. 14’16” st Demola

SAMMICHELE: 1 Ladiana, 4 Bitetto, 5 Gonzalez, 9 Demola, 11 Ragone, 12 Tasso, 17 Di Pinto, 19 Nitto, 21 Leon, 23 Mannella, 26 Gumeniuk, 30 Marzano. All.: Mallardi

FUTSAL SENISE: 8 Castelluccio, 1 Guerriero, 16 De Fina, 5 Urgo, 6 Da Costa, 7 Di Pinto, 10 Stigliano, 12 Nucera, 4 Iorio, 9 Grandinetti, 13 Rosato. All.: Masiello

ARBITRI: Sorriso di Frattamaggiore e Terracciani di Napoli (cronometrista: Lacalamita di Bari)

Note: AMMONITI: Nucera (S) ESPULSI: ne

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA