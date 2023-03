Il Futsal Senise oggi pomeriggio contro il Sammichele

Oggi pomeriggio il Futsal Senise sfiderà una delle compagini più forti del raggruppamento qual è il Sammichele. Una gara ricca d’insidie preparata con qualche pedina in più come conferma il tecnico bianconero Nicola Masiello:

“Non abbiamo vissuto un buon periodo a livello di risultati con il 2023 che ci ha portato parecchi infortuni, tra l’altro anche di calciatori importantissimi. Quindi abbiamo affrontato tante gare con un roster cortissimo e giovane. In chiave risultati serviva qualcosa in più come nell’ultima sfida con Salerno in cui abbiamo dominato arrivando anche sul più tre: per via di episodi abbiamo pareggiato, un pareggio che per noi è un ko…”.

Com’è andata la settimana?:

“Anche questa settimana ci siamo allenati con pochi elementi ma qualcuno ha ripreso: perciò abbiamo potuto lavorare con maggior qualità e intensità superiore migliorando il gioco”.

Verso la sfida con il Sammichele:

“Sicuramente possiamo fare una buona gara al cospetto di un avversario, sulla carta, non alla portata. I baresi stanno disputando un campionato straordinario e sono tra le prime otto d’Italia in coppa. Diremo la nostra e sarà difficile batterci. Siamo sfavoriti ma abbiamo tanta voglia di tornare a esprimerci e trovare certezze: sono sicuro che i ragazzi risponderanno alla grande. Pensiamo a queste due partite in vista della lunga pausa”.