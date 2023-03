Tis e Rmi, prima notte sotto il palazzo della Regione Basilicata

E’ trascorsa la prima notte fuori per i beneficiari dei Tirocini di Inclusione Sociale e del Reddito Minimo di Inserimento. Hanno montato le tende e tutto il necessario per dormire all’aperto, perché sono in presidio h24 davanti il palazzo della Regione. Non ci muoveremo, fanno sapere i manifestanti, da viale Verrastro finché il presidente Vito Bardi non ascolterà le loro istanze e non terrà fede agli impegni presi a gennaio. Chiedono la stabilizzazione di tutti i lavoratori e il riconoscimento delle tutele e del minimo contrattuale. Se questa protesta non bastasse, hanno in programma ulteriori iniziative con cortei diretti all’Arlab, l’argenzia regionale lavoro Basilicata, e alla Prefettura.

“Per la prima notte è un presidio simbolico, abbiamo preferito distribuire le forze prima di avviare la macchina organizzativa” . Per ora un nulla di fatto, ma solo il sostegno della Protezione civile e di alcuni sindaci affinché sia garantita la sicurezza.