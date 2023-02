Rosario Marino,Italia del Meridione: Manifestazione 1° Marzo 2023 per il ritiro del DDL , autoniomia differenziata

“Mancano pochi giorni alla manifestazione organizzata a Roma per dire NO a questa Autonomia Differenziata!

Spiegate anche siamo favorevoli all’Autonomia Differenzata ma NON come propone di attuarla il Ministro Calderoli. Prima occorre eliminare i divari Nord-Sud e ripristinare anni e anni di spesa storica che ha visto andare sempre meno risorse al Sud e sempre più persone al Nord.

Vi aspetto in Piazza il prossimo 1º marzo per il sit-in per dire NO a questa Autonomia Differenziata”.