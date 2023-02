Articolo 21 Basilicata ricorda Giuseppe

Dossetti L’iniziativa (online) è promossa in collaborazione con Libera Basilicata e il Ce.St.Ri.M. Il 13 febbario del 1913 nacque Giuseppe Dossetti: partigiano per sempre, padre della Costituzione, che difese strenuamente anche e soprattutto negli ultimi anni della sua vita. Il ricordo di Dossetti, a 110 anni esatti dalla sua nascita, diventa riflessione collettiva e necessaria per ripensare l’azione politica come vera e propria missione per il bene comune, in una iniziativa del presidio lucano di Articolo 21 in collaborazione con Libera Basilicata e Ce.St.Ri.M. L’incontro si svolgerà in modalità online il 13 febbraio a partire dalle 10.00. Studioso e professore di diritto, partecipò alla Resistenza e fu protagonista dell’Assemblea costituente. Deputato Dc si ritirò dalla politica e scelse la vita monastica. Partecipò alla preparazione e allo svolgimento dei lavori del Concilio Vaticano II. Parteciperanno don Marcello Cozzi, presidente del Ce.St.Ri.M. e punto di riferimento di Articolo 21 in Basilicata, Loris Mazzetti, giornalista e storico collaboratore di Enzo Biagi, Giuseppe Giulietti (che in quelle stesse ore sarà anche impegnato, con Articolo 21, nel sit in sotto il palazzo di giustizia di Roma per l’udienza sulla morte di Giulio Regeni) e Angelo Oliveto, presidente dell’Associazione della Stanmpa di Basilicata. Modererà l’incontro la portavoce lucana di Articolo 21 Mariapaola Vergallito.