Basket: LeBron James miglior marcatore di sempre in Nba

LeBron James nella storia dell’Nba.

A 38 anni il campione dei Los Angeles Lakers è diventato il miglior marcatore di sempre superando i 38.387 punti realizzati in carriera dal leggendario Kareem-Abdul Jabbar, un record che resisteva dal 1989.

Alla 20ma stagione James ha realizzato l’impresa che pareva impossibile realizzando i 36 punti che gli mancavano durante la partita giocata a Los Angeles contro Oklahoma City. Ora è a quota 38.390. Per lui anche le felicitazioni del presidente Usa Joe Biden.

Il sorpasso di James su Jabbar è avvenuto nel terzo quarto del match che i Lakers hanno poi perso contro Oklahoma City (133-130), in una Crypto.com Arena stipata da 20mila persone, tra le quali celebrità come John McEnroe e Magic Johnson, che hanno pagato fino a 24mila dollari (i posti a bordo campo) per assistere di persona all’annunciato sorpasso.

Il gioco si è allora fermato ed un LeBron in lacrime, microfono in mano, ha preso la parola. “Grazie alla mia bellissima moglie, a mia figlia, ai miei due ragazzi, ai miei amici, mia madre, tutti coloro che hanno fatto parte del mio viaggio negli ultimi vent’anni”, ha detto. Senza dimenticare “i sostenitori dei Lakers, unici nel loro genere”.

E poi un ringraziamento speciale a Kareem Abdul-Jabbar, venuto per il passaggio del testimone: “Essere al cospetto di una leggenda del genere significa molto per me. È una grande lezione di umiltà, fate una standing ovation al capitano, per favore”.

ANSA