Angelina Mango, il 24 maggio esce il singolo melodrama Anticipa l’album poké melodrama, in uscita il 31 maggio

Dopo la partecipazione all’Eurovision Song Contest con La Noia, dove si è classificata settima, Angelina Mango pubblica il 24 maggio melodrama (LaTarma Records, distribuito da ADA / Warner Music), il nuovo singolo che anticipa il suo primo album d’inediti poké melodrama, in uscita il 31 maggio.

Melodrama – scritto dalla stessa cantautrice insieme a Federica Abbate, Alessandro La Cava e Nicola Lazzarin e prodotto da E.D.D. e Cripo – è un brano in cui l’elettronica si fonde con una ritmica reggaeton.

Melodrama è Angelina da piccola a casa che balla in salotto, chiude gli occhi e si immagina sul palco vivere fuori dagli schemi, lasciarsi convincere dai sogni.

Il brano anticipa il primo album d’inediti dell’artista poké melodrama, che è stato annunciato durante il concerto al Fabrique di Milano che si è tenuto lo scorso 17 aprile.

Poké melodrama è il riassunto delle tante anime musicali di Angelina Mango, in cui la sua versatilità si manifesta con varie sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poké di suoni e ritmi.

Intanto La noia, oltre ad aver raggiunto il doppio disco di platino e aver totalizzato oltre 120 milioni di stream audio/video, dopo le esibizioni di Angelina all’Eurovision è entrata nella top200 della global chart di Spotify in 22 Paesi (tra cui UK, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Portogallo, Olanda, Danimarca, Finlandia, Grecia, Islanda e Irlanda), nella top50 di Apple Music in 26 Paesi del mondo e nella top50 su iTunes di 18 Paesi in tutto il mondo.

A coronamento di un anno di successi, Angelina Mango in estate sarà live nei festival europei e in autunno in Italia e per la prima volta in tour in Europa con il suo European club tour, che la vedrà esibirsi live a Monaco di Baviera, Colonia, Londra, Bruxelles, Parigi e Barcellona.

ANSA