RINNOVABILI, LATRONICO: SERVE AUTORIZZAZIONE UNICA ENERGETICA

“La proroga di VIA per il progetto di impianto eolico in Vietri di Potenza era un atto dovuto, date le condizioni immutate del contesto ambientale ed è stata rilasciata unicamente ai sensi di norma e in ottemperanza al giudicato del TAR di Basilicata”. Lo afferma in una nota l’assessore regionale all’ambiente ed energia, Cosimo Latronico.

“A ogni modo – sottolinea Latronico – giova ricordare che la realizzazione dell’impianto potrà avvenire solo a seguito di rilascio di autorizzazione unica energetica.

La Regione ha già emesso una pronuncia sfavorevole in tale procedimento riguardante la proroga, ma tale decisione della Regione Basilicata è stata annullata dal TAR Basilicata, il quale in più parti della sentenza enuncia la necessità di svolgere la valutazione della compatibilità paesaggistica in seno alla conferenza di servizi di cui all’art. 12 del dlgs 387/2003, cioè nella successiva fase di rilascio dell’autorizzazione unica energetica.

Tale conferenza di servizi dovrà essere convocata solo a valle della proroga di VIA. Per cui l’allarmismo di queste ore non è in alcun modo giustificato”, conclude Latronico.