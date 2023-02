PD Matera al voto il 12 febbraio per l’elezione del nuovo Segretario Nazionale

In vista delle elezioni primarie del 26 Febbraio 2023, il Partito Democratico di Matera invita le iscritte e gli iscritti a partecipare alla riunione che avrà luogo domenica 12 febbraio 2023 alle ore 9:30 presso la sede del Pd in Piazza degli Olmi, 16. All’ordine del giorno, l’elezione della Presidenza della riunione e la presentazione delle linee politiche dei Candidati alla Segreteria nazionale del Partito: Gianni Cuperlo, Stefano Bonaccini, Paola De Micheli ed Elly Schlein. I lavori dureranno fino alle ore 13:00, per poi riprendere alle 15.00.

Si ricorda che è possibile prendere parte alle operazioni di voto solo se si è iscritti al Pd e si è in regola con l’iscrizione del 2022; possono inoltre partecipare coloro che si sono iscritte/i nel 2021 e che rinnovano l’iscrizione 2022 entro la data dell’assemblea del proprio Circolo entro l’apertura del seggio, dunque non oltre le ore 13:00; gli iscritti e le iscritte ai movimenti politici che hanno aderito al processo costituente; coloro che si sono iscritti e iscritte nel proprio Circolo o online entro il 31 gennaio 2023.

Le operazioni di scrutinio delle schede di voto per l’elezione del segretario nazionale del Partito Democratico avranno inizio alle ore 21:00. Al termine, saranno proclamati i risultati. 15 nella palestra della scuola media “Francesco Torraca”, sede del seggio per il voto del segretario nazionale del Pd, che rimarrà aperto dalle ore 15:00 alle ore 21:00.