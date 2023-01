BARDI: ARRESTO SCANZANO BELLA NOTIZIA PER IMPRENDITORI E CITTADINI

“Come Presidente della Regione Basilicata voglio ringraziare le forze dell’ordine e la procura di Potenza per aver assicurato alla giustizia l’uomo che sarebbe considerato responsabile dei cinque incendi verificatisi nel maggio 2022 a Scanzano Jonico.

Si tratta di un segnale forte della presenza dello Stato, una bella notizia che costituisce una risposta agli imprenditori e ai cittadini onesti di Scanzano Jonico.

Le pubbliche istituzioni devono difendere chi produce e crea lavoro sul territorio, soprattutto dalle interferenze e dalle azioni criminali, che mirano a impedire la crescita di un tessuto produttivo libero e forte, capace di liberare il territorio dal bisogno e quindi anche dal malefico ruolo della criminalità.

Come Regione Basilicata saremo sempre in prima fila per la legalità”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.