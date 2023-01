Veermer, 100mila biglietti venduti prima che apra la mostra

Più di 100.000 biglietti sono già stati venduti a un mese dall’apertura della mostra con il più grande numero di dipinti di Vermeer mai realizzata.

E’ la mostra Vermeer, tra le più attese in Europa nel 2023 che si aprirà il 10 febbraio fino al 4 giugno 2023.

Il Rijksmuseum di Amsterdam ha deciso di estendere anche l’orario di apertura fino alle ore 22 il giovedì, il venerdì e il sabato sera per tutta la durata della mostra Mai prima d’ora il Rijksmuseum aveva ricevuto una tale richiesta di biglietti già prima dell’apertura di una mostra.

In parallelo c’è anche l’esperienza digitale dedicata a Vermeer dal Rijksmuseum ‘Closer to Johannes Vermeer’ (Più vicino a Johannes Vermeer), disponibile gratuitamente per gli amanti di Vermeer in tutto il mondo.

Stephen Fry (lingua inglese) e Joy Delima (lingua olandese) guidano i visitatori online alla scoperta del lavoro e della vita dell’artista.

Utilizzando la tecnologia più avanzata oggi disponibile, per la prima volta i visitatori potranno ingrandire le più piccole particelle di pigmento con dettagli nitidissimi attraverso fotografie ad altissima risoluzione di alcuni dipinti di Vermeer.

ANSA