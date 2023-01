80 anni di Dalla e Battisti, Sony celebra i leggendari Lucio

Avrebbero compiuto quest’anno 80 anni e, per di più, a sole 24 ore uno dall’altro: il 4 e il 5 marzo del 1943 nascevano Lucio Dalla e Lucio Battisti, due leggende della musica italiana che, con le loro canzoni immortali, hanno ispirato ed emozionato intere generazioni e sono stati capaci di rivoluzionare il panorama musicale italiano.

I due grandi artisti e i loro straordinari repertori verranno celebrati nel corso del 2023 con una serie di iniziative organizzate da Sony Music.

Si parte il 3 marzo con l’uscita delle ristampe dei vinili, in edizione limitata, di alcuni dei loro più importanti album.

Veri e propri oggetti da collezione che usciranno per la prima volta in versioni inedite (colorate e picture disc) e numerate (500 copie). Sullo store ufficiale di Sony Music saranno inoltre presenti delle edizioni in esclusiva in vinile.

Lucio Dalla verrà ricordato con le pubblicazioni, tra gli altri, di “1983”, che 40 anni fa raggiunse il primo posto nella classifica delle vendite, in vinile colorato splatter e audio rimasterizzato a 24Bit/192kHz dai nastri originali. Lucio Battisti sarà omaggiato con varie ristampe: tra queste, “Una donna per amico”, l’album più venduto della carriera discografica di Lucio Battisti, che sarà presentato in edizione picture disc.

ANSA