Futsal Senise, Mister Masiello: ‘Bernalda? Vivo sensazioni importanti le emozioni sono tante e forti”

La prima gara di ritorno con il Bernalda è, sicuramente, un match sentito per il tecnico del Futsal Senise Nicola Masiello, grande ex di turno, che presenta il match così: “Il nostro campionato fino ad ora è positivo. Anche quando abbiamo perso le prestazioni sono arrivate così come è successo sabato con il Futsal Bitonto. Nel complesso potevamo ottenere più punti in classifica”.

Verso la sfida con il Bernalda:

“E’ una partita che sento tanto e in modo diverso rispetto a quella d’andata perché al “PalaCampagna” ho giocato più di duecento gare: per me è particolare. Sono sensazioni importanti che bisogna cercare di tenersi per se e di non trasmettere all’ambiente. Ho studiato a fondo l’avversario cercando le giuste contromisure. Le emozioni sono tante e forti”.

Parliamo dell’avversario:

“I rossoblù stanno facendo, seppur con un modo di giocare diverso, un campionato simile al nostro. Hanno disputato sempre buone gare anche quando non sono riusciti a capitalizzare. Mi piace vederli giocare: esprimono un bel futsal. Sarà una partita difficilissima anche perché ci arriviamo nel momento peggiore viste le assenze e le problematiche. Però il gruppo squadra si vede in questi momenti: bisogna compattarsi e arrivare dove sulla carta non si può. In questo modo sono sicuro che si potrà fare una partita ai livelli del Bernalda”.

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA